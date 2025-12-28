Natale con la solidarietà C’è il pranzo in amicizia

Natale nel segno della solidarietà per la Società culturale Arnaldo Fortini che ha offerto, come da tradizione, il ‘pranzo in amicizia’, un gesto di vicinanza nei confronti dei meno fortunati: un momento di aggregazione e di solidarietà nel ricordo di Carlo Angeletti, a dieci anni dalla scomparsa, che dell’associazione e del ‘pranzo’ è stato ideatore e animatore. E in tanti hanno accettato l’invito e partecipato, nella sede dell’associazione, a palazzo Vallemani, in via San Francesco, al momento conviviale, caratterizzato anche da giochi e musica, compreso l’arrivo degli zampognari che hanno animato l’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

