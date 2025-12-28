Natale a quattro zampe un successo la prima edizione a Castel San Giorgio

Si è svolta con successo la prima edizione di “Natale a quattro zampe” a Castel San Giorgio, presso Villa Calvanese. L’evento ha riunito pet lover e famiglie in un’occasione dedicata alla solidarietà e all’amore per gli animali, creando un momento di condivisione e sensibilizzazione sulla tutela dei nostri amici a quattro zampe.

Grande successo in villa Calvanese a Castel San Giorgio per la prima edizione di “Natale a quattro zampe”, una mattinata all’insegna dell’allegria, della solidarietà e dell’amore per gli amici a quattro zampe. Circa trenta cani, accompagnati dai rispettivi padroni, hanno preso parte. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

