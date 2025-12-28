natale a casa ramazzotti

Capita, anzi forse è una delle poche certezze della vita: avere p roblemi con i vicini di casa. Dal monolocale al 10 vani in una delle zone più chic e care di Milano. E capita anche a un superdivo come Eros Ramazzotti che ha passato il Natale tra carte bollate e legali per i danni che avrebbe causato durante la ristrutturazione del suo appartamento a quello sottostante. Ovviamente non si tratta di un tubo rotto e di una macchia sul soffitto del bagno come ai comuni mortali ma di danni che, secondo il vicino, sarebbero ingenti anzi ingentissimi. Sarà una battaglia tra periti a stabilire chi ha ragione intanto Eros ha passato un Natale con problemi e, forse un'arrabbiatura come molti di noi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

