Natale a casa Ramazzotti
Capita, anzi forse è una delle poche certezze della vita: avere p roblemi con i vicini di casa. Dal monolocale al 10 vani in una delle zone più chic e care di Milano. E capita anche a un superdivo come Eros Ramazzotti che ha passato il Natale tra carte bollate e legali per i danni che avrebbe causato durante la ristrutturazione del suo appartamento a quello sottostante. Ovviamente non si tratta di un tubo rotto e di una macchia sul soffitto del bagno come ai comuni mortali ma di danni che, secondo il vicino, sarebbero ingenti anzi ingentissimi. Sarà una battaglia tra periti a stabilire chi ha ragione intanto Eros ha passato un Natale con problemi e, forse un'arrabbiatura come molti di noi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori e non vuole pagare i danni». Il manager: versione fuorviante - Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Milano in zona CityLife, è al centro di una controversia con un vicino d’eccezione: il cantante Eros Ramazzotti. msn.com
Eros Ramazzotti nei guai a CityLife: il vicino chiede 200mila euro per i danni alla casa - Contenzioso a CityLife: il vicino di Eros Ramazzotti chiede oltre 200mila euro per danni causati dai lavori nell’appartamento del cantante ... msn.com
Eros Ramazzotti, il vicino di casa gli chiede 200mila euro per i danni all'appartamento: "Ma lui si rifiuta di pagare" - Il contenzioso legale fra il cantautore e un revisore dei conti è raccontato dal quotidiano La Verità ... today.it
