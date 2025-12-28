Natale 2025 a Salerno e provincia | la mappa dei presepi viventi
Riportare al centro del Natale il vero festeggiato: ecco l'obiettivo dei numerosi presepi viventi organizzati nel nostro territorio. Per iniziare, torna ad Atrani la II^ edizione dell'allestimento che il 3 gennaio dalle ore 16 alle ore 20, emozionerà tutti i presenti tra i vicoli, le scalinate e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Natività, emozione autentica. Da Perugia fino ad Arrone: la mappa dei presepi viventi
Leggi anche: Presepi viventi nella Tuscia: la mappa
Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 19 al 21 dicembre; Natale 2025 a Salerno; Guida ai migliori mercatini ed eventi natalizi 2025 nelle varie province della Campania; Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 26 al 28 dicembre.
Natale 2025 a Salerno e provincia: la mappa dei presepi viventi - Sempre nella Valle dell'Irno, a Spiano, l'8a edizione del Presepe Vivente, tra pane, focaccine, zeppole e caldarroste che ammalieranno grandi e piccini anche il 28 e il 29 dicembre, nonché il 1°, il 5 ... salernotoday.it
Cosa fare nel weekend a Salerno e provincia: gli eventi dal 27 al 29 dicembre - Scopri gli appuntamenti del fine settimana a Salerno e nel Cilento: dalle Luci d'Artista alle sagre tipiche; tra mercatini, teatro e presepi viventi. infocilento.it
Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 26 al 28 dicembre - Tanti gli eventi in programma nel salernitano per l'ultimo fine settimana dell'anno. salernotoday.it
Natale 2025 - Presepe
Controlli della Polizia nella Vigilia di Natale a Salerno: tre minori affidati ai genitori Nella serata della Vigilia di Natale, la Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha effettuato controlli straordinari nel centro cittadino di Salerno, con l’obiettiv - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.