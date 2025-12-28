Riportare al centro del Natale il vero festeggiato: ecco l'obiettivo dei numerosi presepi viventi organizzati nel nostro territorio. Per iniziare, torna ad Atrani la II^ edizione dell'allestimento che il 3 gennaio dalle ore 16 alle ore 20, emozionerà tutti i presenti tra i vicoli, le scalinate e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Natale 2025 a Salerno e provincia: la mappa dei presepi viventi

Leggi anche: Natività, emozione autentica. Da Perugia fino ad Arrone: la mappa dei presepi viventi

Leggi anche: Presepi viventi nella Tuscia: la mappa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 19 al 21 dicembre; Natale 2025 a Salerno; Guida ai migliori mercatini ed eventi natalizi 2025 nelle varie province della Campania; Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 26 al 28 dicembre.

Natale 2025 a Salerno e provincia: la mappa dei presepi viventi - Sempre nella Valle dell'Irno, a Spiano, l'8a edizione del Presepe Vivente, tra pane, focaccine, zeppole e caldarroste che ammalieranno grandi e piccini anche il 28 e il 29 dicembre, nonché il 1°, il 5 ... salernotoday.it