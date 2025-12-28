Napoli-Milan 2-0 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti
Rivisitiamo tecnicamente la gara contro il Milan, 2-0, Semifinale Supercoppa Italiana. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 8-4; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 4-4; Secondo Tempo, 4-0. Percentuali Realizzative Totali:. 25,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Primo Tempo (1-0). 4?, Loftus-Cheek. 11?, Saelemaekers. 21? Elmas. 30?, McTominay. 34?, Rabiot. 36? Kunku. 37?, Neres (Gol, 1-0). 45? Hojlund. Primo Tempo molto equilibrato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
