Napoli-Milan 2-0 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Rivisitiamo tecnicamente la gara contro il Milan, 2-0, Semifinale Supercoppa Italiana. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 8-4; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 4-4; Secondo Tempo, 4-0. Percentuali Realizzative Totali:. 25,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Primo Tempo (1-0). 4?, Loftus-Cheek. 11?, Saelemaekers. 21? Elmas. 30?, McTominay. 34?, Rabiot. 36? Kunku. 37?, Neres (Gol, 1-0). 45? Hojlund. Primo Tempo molto equilibrato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Napoli-Milan 2-0: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

Leggi anche: Napoli vs Torino, Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

Leggi anche: Napoli vs Psv: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

SCONFITTA IN SUPERCOPPA, IN FINALE VA IL NAPOLI; Napoli - Milan (2-0) Supercoppa italiana 2025; Napoli-Milan 2-0, pagelle: Hojlund incontenibile, Nkunku disastroso; Supercoppa, Napoli-Milan 2-0: la sintesi della partita.

Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale - 0, e approda in finale nella Supercoppa italiana, grazie alle reti di Neres e Hojlung. tg24.sky.it