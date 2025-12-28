Napoli messaggio a Conte dalla squadra | Di Lorenzo non lascia dubbi
In un momento cruciale della stagione, il Napoli ha inviato un chiaro messaggio a Conte riguardo a Di Lorenzo, confermando la fiducia nel giocatore. La squadra sottolinea l’importanza del suo ruolo, dimostrando compattezza e determinazione. Questa comunicazione evidenzia l’impegno del club nel mantenere un clima positivo e concentrato, fondamentale per affrontare le sfide future con determinazione e coesione.
In uno dei momenti più importanti e delicati della stagione, è arrivato un messaggio forte da parte del Napoli. A lanciarlo è stato capitan Giovanni Di Lorenzo, che ha voluto ribadire pubblicamente la compattezza del gruppo e il legame con Antonio Conte, nonostante le speculazioni dell’ultimo periodo. Parole che assumono un peso specifico importante, soprattutto alla luce delle ritrovata solidità e brillantezza della squadra, che dopo la vittoria della Supercoppa Italiana ha vinto anche sul difficile campo di Cremona per 0-2 in Serie A. Napoli, il messaggio di capitan Di Lorenzo a Conte: “Non gli volteremo mai le spalle”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
