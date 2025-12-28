In un momento cruciale della stagione, il Napoli ha inviato un chiaro messaggio a Conte riguardo a Di Lorenzo, confermando la fiducia nel giocatore. La squadra sottolinea l’importanza del suo ruolo, dimostrando compattezza e determinazione. Questa comunicazione evidenzia l’impegno del club nel mantenere un clima positivo e concentrato, fondamentale per affrontare le sfide future con determinazione e coesione.

In uno dei momenti più importanti e delicati della stagione, è arrivato un messaggio forte da parte del Napoli. A lanciarlo è stato capitan Giovanni Di Lorenzo, che ha voluto ribadire pubblicamente la compattezza del gruppo e il legame con Antonio Conte, nonostante le speculazioni dell’ultimo periodo. Parole che assumono un peso specifico importante, soprattutto alla luce delle ritrovata solidità e brillantezza della squadra, che dopo la vittoria della Supercoppa Italiana ha vinto anche sul difficile campo di Cremona per 0-2 in Serie A. Napoli, il messaggio di capitan Di Lorenzo a Conte: “Non gli volteremo mai le spalle”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, messaggio a Conte dalla squadra: Di Lorenzo non lascia dubbi

Leggi anche: Napoli, rivoluzione totale da parte di Antonio Conte che ora ha in mano la squadra. La situazione non lascia dubbi!

Leggi anche: “Siamo determinati”, l’avvertimento per il Napoli di Conte non lascia dubbi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

De Laurentiis esalta Conte e manda un messaggio ai tifosi del Napoli; Mai dare per vinto Antonio Conte: la fenice del Napoli; Conte e la finale di Supercoppa: Sono stato chiaro e sembra che non capite. Con chi ce l'ha; Lukaku e il Napoli, il leader che mancava e Conte già pensa all’attacco a due.

De Laurentiis, prima i complimenti a Conte e al Napoli poi arriva la frecciata a Sky - Il presidente degli azzurri ha postato un tweet sul suo profilo ufficiale dopo la vittoria contro la Cremonese: ecco cosa ha scritto ... msn.com