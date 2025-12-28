Napoli inferiore a Inter Milan e Juventus? Conte smentito dai numeri La classifica reale

Nonostante alcune percezioni, Napoli si trova ancora dietro a Inter, Milan e Juventus in classifica. I numeri ufficiali smentiscono le suggestioni di una posizione superiore, offrendo una visione più realistica del momento della squadra. Antonio Conte, con la sua comunicazione, sembra voler creare un’immagine diversa, ma i dati evidenziano una realtà diversa da quella percepita. Un’analisi obiettiva del rendimento attuale del Napoli.

La grande illusione. Antonio Conte sta giocando una partita mediatica perfetta, togliendo pressione alla squadra. Ma la realtà dei numeri è diversa dalla narrazione. Sommando Stipendi e Ammortamenti (il “Costo Rosa”), il Napoli è la squadra più costosa della Serie A con una spesa di 240,4 milioni di euro. Il club azzurro supera la Juventus (235 mln) e stacca nettamente Inter e Milan. De Laurentiis non ha costruito un’outsider, ha pagato per avere una corazzata. Analisi costo rosa Serie A Napoli primo classifica Conte Le parole di Conte: strategia comunicativa o realtà?. Nel post-partita di Cremona, con il fiato sul collo del Milan capolista, Antonio Conte ha rispolverato il suo cavallo di battaglia preferito: l’underdog. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

