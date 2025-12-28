Napoli inferiore a Inter Milan e Juventus? Conte smentito dai numeri La classifica reale

Nonostante alcune percezioni, Napoli si trova ancora sotto Inter, Milan e Juventus nella classifica reale. I numeri dimostrano una realtà diversa rispetto alle impressioni diffuse, con Conte che, attraverso una comunicazione accurata, cerca di alleggerire la pressione sulla squadra. Una situazione che merita un’analisi obiettiva, lontana da facili facili o semplificazioni, per comprendere meglio il contesto attuale del campionato.

La grande illusione. Antonio Conte sta giocando una partita mediatica perfetta, togliendo pressione alla squadra. Ma la realtà dei numeri è diversa dalla narrazione. Sommando Stipendi e Ammortamenti (il “Costo Rosa”), il Napoli è la squadra più costosa della Serie A con una spesa di 240,4 milioni di euro. Il club azzurro supera la Juventus (235 mln) e stacca nettamente Inter e Milan. De Laurentiis non ha costruito un’outsider, ha pagato per avere una corazzata. Analisi costo rosa Serie A Napoli primo classifica Conte Le parole di Conte: strategia comunicativa o realtà?. Nel post-partita di Cremona, con il fiato sul collo del Milan capolista, Antonio Conte ha rispolverato il suo cavallo di battaglia preferito: l’underdog. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

