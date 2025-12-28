Napoli Di Lorenzo | Vittoria importante Più vinci e più ti viene fame 2025 anno fantastico
Giovanni Di Lorenzo riflette sull'importanza delle vittorie per la crescita della squadra, sottolineando come il successo alimenti la motivazione. Con uno sguardo al 2025 e al 2026, il capitano del Napoli esprime la volontà di conquistare nuovi trofei, consapevole delle sfide, ma anche della forza derivante dall’esperienza accumulata. Un percorso di continuo miglioramento che si nutre di ambizione e determinazione.
Di Lorenzo: ”La speranza per il 2026 è portare a casa altri trofei. Sappiamo che è difficile, ma sappiamo anche che più vinci e più ti viene fame di vittorie. L’obiettivo è fare il massimo e dare il massimo per questi tifosi”. Al termine del match vinto 2-0 contro la Cremonese, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Vittoria importante, una vittoria in trasferta che mancava da un po’. Oggi c’era da fare una partita tosta, perché la Cremonese è una squadra difficile da affrontare, ben messa in campo. Sapevamo delle insidie, ma penso che la squadra ha fatto un’ottima partita. 🔗 Leggi su Parlami.eu
