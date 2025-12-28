Napoli corsaro allo Zini | doppietta di Hojlund Cremonese ko

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante allo Zini, imponendosi per 2-0 sulla Cremonese. La squadra partenopea ha mostrato un gioco equilibrato e di qualità, gestendo efficacemente la partita e conquistando i tre punti grazie a una doppietta di Hojlund. La gara si è svolta con un buon ritmo, evidenziando la capacità del Napoli di mantenere il controllo del match in trasferta.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli passa allo Zini con un successo netto e meritato, imponendosi 2-0 sulla Cremonese al termine di una gara gestita con personalità, qualità e grande equilibrio. A decidere il match è la doppietta di Hojlund nel primo tempo, che indirizza subito la sfida e consente alla squadra di Antonio Conte di controllare la ripresa senza particolari affanni. Gli azzurri partono con il giusto atteggiamento, prendendo il possesso del campo e facendo valere una superiore qualità tecnica soprattutto sulle corsie esterne. Politano è costantemente nel vivo del gioco e diventa l’uomo chiave nella costruzione delle azioni offensive, mentre Hojlund si muove con continuità tra i centrali della Cremonese, creando profondità e spazi per gli inserimenti dei compagni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

