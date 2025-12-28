Napoli Conte | Vincere a Cremona non è mai facile festeggiamo un anno bellissimo!

Dopo la vittoria contro la Cremonese, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato l’importanza del risultato, sottolineando le difficoltà di una trasferta come quella di Cremona. In un intervento a DAZN e nella sala conferenze dello stadio Giovanni Zini, Conte ha riflettuto sul percorso della squadra, celebrando un anno ricco di soddisfazioni e sottolineando l’impegno e la crescita del gruppo.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN e nella sala conferenze dello Stadio Giovanni Zini dopo la vittoria contro la Cremonese. Successo ottenuto con i punteggio di 0-2, frutto di una doppietta di Hojlund e di una grande prestazione di tutta la squadra azzurra. Queste le parole del tecnico azzurro: Conte sul bilancio del 2025. Bilancio del 2025? "A livello sportivo è stato un anno straordinario per il Napoli e per i tifosi, festeggiare due trofei è stato bello, quando vinci a Napoli lo senti perché vedere i festeggiamenti dello Scudetto e della Supercoppa è qualcosa che ti spinge a voler rivedere questi festeggiamenti.

