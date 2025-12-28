Napoli-Bologna 2-0 Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Rivisitiamo tecnicamente la gara Napoli-Bologna, 2-0, Finale Supercoppa Italiana. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 10-1; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 4-0; Secondo Tempo, 6-1. Percentuali Realizzative Totali:. 20,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 17,00% – 00,00%. Primo Tempo (1-0). 9?, Elmas. 30? McTominay. 36?, Spinazzola. 38?, Neres (Gol, 1-0). Azzurri dominanti. Secondo Tempo (1-0) 46?, Hojlund. 47?, Rrhamani. 55? Ferguson.

Napoli-Bologna 2-0: due gol di Neres, la Supercoppa è di Conte - David Neres è il 2° brasiliano, dopo Careca (doppietta con il Napoli vs Juventus nel 1990), a segnare più di una rete (2) in Supercoppa Italiana; inoltre, l'esterno è andato a segno in due gare ... sport.sky.it

Napoli-Bologna 2-0: Neres trascina gli azzurri alla Supercoppa - Bologna di Lunedì 22 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

