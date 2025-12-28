Napoli anziana muore in ospedale | dalla salma sparisce la fede

La donna è morta venerdì mattina all'ospedale San Paolo all'età di 76 anni e dell'anello nuziale alla sua mano nessuna traccia."Un gesto infame", per la famiglia che ha denunciato il furto e si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli.

