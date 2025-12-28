Napoli 18enne accoltellato | fermati quattro minorenni

A Napoli, quattro minorenni si sono presentati in caserma, accompagnati dai loro avvocati, confessando il loro coinvolgimento nell'aggressione che ha portato al ferimento di Bruno Petrone. L'indagine prosegue per accertare responsabilità e dinamiche dell'episodio, evidenziando la presenza di giovani coinvolti in comportamenti violenti.

Si sono presentati uno dopo l'altro in caserma, accompagnati dai loro avvocati, per ammettere di aver fatto parte del gruppo che ha accoltellato Bruno Petrone. Cinque minorenni, tra i 15 e i 17 anni. La loro posizione ora è al vaglio della Procura per i minorenni di Napoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, 18enne accoltellato:"fermati quattro minorenni Leggi anche: Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4 minorenni Leggi anche: Napoli, 18enne accoltellato: fermati 4 minorenni. Ricostruita la dinamica dell’aggressione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli, il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato nelle strade della movida: è grave. Si costituiscono 5 minorenni; Bruno Petrone accoltellato a Napoli, violenza choc a Chiaia: fermati cinque minori; L'accerchiamento, l'aggressione e la fuga in scooter: cinque minorenni si costituiscono per l'accoltellamento del 18enne Bruno Petrone; Agguato a calciatore, fermati due minori. Napoli, 18enne accoltellato: quattro fermi e una denuncia, tutti minorenni - A confessare di aver sferrato le coltellate, che hanno gravemente ferito il 18enne nella notte di venerdì nel quartiere Chiaia, è stato un ragazzo di 15 anni. tg24.sky.it

Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4 minorenni - La Procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di 4 minorenni di età ... msn.com

Napoli, Bruno Petrone accoltellato: quattro fermati e un denunciato. Il punto sulle indagini - Si sono costituiti ieri, in serata, due minorenni di 15 e 17 anni, il più giovane avrebbe confessato in questura di aver accoltellato Bruno Petrone, 18enne promessa del calcio campano, mentre era sedu ... tg.la7.it

Napoli, accoltellato il giovane calciatore 18enne Bruno Petrone. L’aggressione è avvenuta intorno all’una di notte tra venerdì e sabato. Bruno si trovava fermo su uno scooter, seduto con le spalle rivolte allo sterzo, mentre parlava con un amico. In pochi istan - facebook.com facebook

È ancora tutta da capire l'aggressione a #Napoli al calciatore 18enne dell' #Angri Bruno #Petrone, a cui è stata asportata la milza in ospedale. Ieri si sono costituiti due minorenni. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.