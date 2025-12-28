Napoli 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia | fermati 4 minorenni

A Napoli, nel quartiere Chiaia, un giovane di 18 anni è stato ferito con un coltello. La Polizia ha arrestato quattro minorenni, tra i 15 e i 17 anni, su disposizione della Procura per i Minorenni. L’episodio è attualmente sotto approfondimento, e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’aggressione.

(Adnkronos) – Diciottenne accoltellato nel quartiere Chiaia a Napoli: fermati 4 minorenni. La Procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di 4 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni eseguito dal carabinieri del Nucleo Operativo Napoli Centro. La grave aggressione era avvenuta durante la .

