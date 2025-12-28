Napoli 18enne accoltellato | il prefetto intensifica i controlli nell’area della movida

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso apprezzamento per le indagini condotte dalla Procura dei minorenni e dalle Forze di Polizia, che hanno chiarito le circostanze dell’accoltellamento di un 18enne nella zona di Chiaia. In risposta all’evento, sono stati intensificati i controlli nell’area della movida, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire future situazioni di rischio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il "vivo apprezzamento per l'efficace attività svolta dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli e dalle Forze di Polizia" è stato espresso dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per l'esito delle indagini dei Carabinieri, coordinate dalla stessa Procura, che hanno permesso di fare luce sul ferimento del giovane calciatore, avvenuto l'altra sera nella zona di Chiaia, a Napoli. Il prefetto ha espresso vicinanza alla vittima dell'aggressione. Il prefetto "nel condannare con fermezza l'episodio che coinvolge giovanissimi e che richiede una risposta immediata da parte dello Stato, ha disposto – si legge in una nota – un'ulteriore intensificazione dei controlli nelle aree della movida cittadina, con particolare attenzione ai quartieri maggiormente frequentati nelle ore serali e notturne".

