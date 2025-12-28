Napoli 18enne accoltellato | fermati quattro minorenni

A Napoli, quattro minorenni sono stati fermati e condotti nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in seguito a un episodio di accoltellamento che ha coinvolto un ragazzo di 18 anni. Oltre ai fermati, un altro adolescente è stato denunciato in stato di libertà. Le misure sono state emesse dal pubblico ministero, dopo che i minorenni si sono costituiti e hanno ammesso le proprie responsabilità.

