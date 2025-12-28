Napoli 18enne accoltellato | fermati 4 minorenni Ricostruita la dinamica dell’aggressione

A Napoli, quattro minorenni sono stati fermati in relazione all’aggressione avvenuta il 27 dicembre nel quartiere Chiaia, che ha coinvolto Bruno Petrone, 18 anni. La dinamica dell’aggressione è stata ricostruita dagli inquirenti, a seguito delle indagini condotte per chiarire l’accaduto. Uno dei cinque minori sospettati è attualmente ancora ricercato.

Sono stati fermati 4 dei 5 minori considerati i responsabili dell’ aggressione a Bruno Petrone, 18 anni, avvenuta il 27 dicembre nel quartiere Chiaia di Napoli. Le testimonianze e le immagini delle telecamere di sicurezza hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’agguato: le due moto con a bordo cinque persone che accerchiano il 18enne, poi l’accoltellamento. Tutti i 5 minorenni domenica sera si sono presentati presso la Caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale carabinieri di Napoli per costituirsi. A eseguire i fermi di 4 di loro – età compresa tra i 15 e i 17 anni – sono stati i militari del Nucleo Operativo Napoli Centro su provvedimento della Procura per i minori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, 18enne accoltellato: fermati 4 minorenni. Ricostruita la dinamica dell’aggressione Leggi anche: Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4 minorenni Leggi anche: Ieri in Campania: ricostruita la dinamica dell’aggressione al 17enne a Montesarchio, convalidati i 4 arresti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato nelle strade della movida: è grave. Si costituiscono 5 minorenni; Bruno Petrone accoltellato a Napoli, violenza choc a Chiaia: fermati cinque minori; L'accerchiamento, l'aggressione e la fuga in scooter: cinque minorenni si costituiscono per l'accoltellamento del 18enne Bruno Petrone; Agguato a calciatore, fermati due minori. Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4 minorenni - La Procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di 4 minorenni di età ... msn.com

Napoli, 18enne accoltellato: quattro fermi e una denuncia, tutti minorenni - A confessare di aver sferrato le coltellate, che hanno gravemente ferito il 18enne nella notte di venerdì nel quartiere Chiaia, è stato un ragazzo di 15 anni. tg24.sky.it

Napoli, Bruno Petrone accoltellato: quattro fermati e un denunciato. Il punto sulle indagini - Si sono costituiti ieri, in serata, due minorenni di 15 e 17 anni, il più giovane avrebbe confessato in questura di aver accoltellato Bruno Petrone, 18enne promessa del calcio campano, mentre era sedu ... tg.la7.it

Napoli, accoltellato il giovane calciatore 18enne Bruno Petrone. L’aggressione è avvenuta intorno all’una di notte tra venerdì e sabato. Bruno si trovava fermo su uno scooter, seduto con le spalle rivolte allo sterzo, mentre parlava con un amico. In pochi istan - facebook.com facebook

È ancora tutta da capire l'aggressione a #Napoli al calciatore 18enne dell' #Angri Bruno #Petrone, a cui è stata asportata la milza in ospedale. Ieri si sono costituiti due minorenni. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.