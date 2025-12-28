Muore storico infermiere del Cardarelli | addio a Ciro Pelliccia
È scomparso Ciro Pelliccia, storico infermiere dell’ospedale Cardarelli di Napoli. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel quartiere di San Pietro a Patierno, dove era stimato e amato. La comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di un professionista dedito al servizio sanitario e alla solidarietà.
Lutto nel quartiere di San Pietro a Patierno per la morte di uno storico infermiere del Cardarelli. L'intera comunità piange Ciro Pelliccia, 72 anni. Il signor Ciro, come detto, è stato Infermiere presso l'ospedale Cardarelli, prima in Pediatria, poi in Direzione Organizzativa, fino ad arrivare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
