Muore in moto a corso Francia 4 richieste di rinvio a giudizio La mamma di Leonardo Lamma | Lottiamo per lui

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre il procedimento giudiziario relativo alla morte di Leonardo Lamma, il giovane deceduto in moto a Corso Francia. Sono state presentate quattro richieste di rinvio a giudizio, tra cui quelle per omicidio stradale nei confronti di due dirigenti di Acea. La madre di Leonardo esprime la sua determinazione nel continuare la lotta per fare luce sulla tragedia e ottenere giustizia.

Chiesto il processo per omicidio stradale per due dirigenti di Acea nell'ambito della morte di Leonardo Lamma, 19enne morto in moto a corso Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Morto alla gara di moto clandestina. Tre richieste di rinvio a giudizio

Leggi anche: Biassono, chiesto il rinvio a giudizio per la gara di moto clandestina costata la vita a un 16enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Morte di Leonardo Lamma: la procura chiede il rinvio a giudizio di due dirigenti comunali; Scontro frontale tra auto e moto, militare della Marina muore sul colpo: Stefano Principale aveva 23 anni.

muore moto corso franciaMuore in moto a corso Francia, due richieste di rinvio a giudizio. La mamma di Leonardo Lamma: “Lottiamo per lui” - Chiesto il processo per omicidio stradale per due dirigenti di Acea nell'ambito della morte di Leonardo Lamma, 19enne morto in moto a corso Francia ... fanpage.it

Incidente mortale a Corso di Francia: muore 17enne in bici - Un ragazzo di 17 anni, Mattia Nicholas Liguori, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì su Corso di Francia, in direzione centro, ... rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.