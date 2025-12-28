Muore in moto a corso Francia 4 richieste di rinvio a giudizio La mamma di Leonardo Lamma | Lottiamo per lui
Si apre il procedimento giudiziario relativo alla morte di Leonardo Lamma, il giovane deceduto in moto a Corso Francia. Sono state presentate quattro richieste di rinvio a giudizio, tra cui quelle per omicidio stradale nei confronti di due dirigenti di Acea. La madre di Leonardo esprime la sua determinazione nel continuare la lotta per fare luce sulla tragedia e ottenere giustizia.
Chiesto il processo per omicidio stradale per due dirigenti di Acea nell'ambito della morte di Leonardo Lamma, 19enne morto in moto a corso Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
