Muore 15enne forse per pesce avariato

Una ragazza di 15 anni è deceduta all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo aver accusato un malore, presumibilmente causato da un’intossicazione alimentare. La morte si è verificata nel corso della giornata, dopo alcune ore di sofferenza. Le autorità stanno indagando sulle cause, con l’ipotesi di un consumo di pesce avariato come possibile causa del decesso.

