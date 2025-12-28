Muore 15enne forse per pesce avariato
Una ragazza di 15 anni è deceduta all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo aver accusato un malore, presumibilmente causato da un’intossicazione alimentare. La morte si è verificata nel corso della giornata, dopo alcune ore di sofferenza. Le autorità stanno indagando sulle cause, con l’ipotesi di un consumo di pesce avariato come possibile causa del decesso.
12.00 Una ragazza di 15 anni è morta per una sospetta intossicazione alimentare. Il decesso all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un malore durato ore. Si sospetta una intossicazione legata a del pesce consumato durante un pranzo delle feste natalizie. Era una studentessa, viveva a Pietracafrquentava il liceo Classico. Dopo un po' di ore un'altra drammatica notizia: è morta anche la madre della 15enne. La donna aveva 50 anni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
