Muharemovic Inter Carnevali gela i nerazzurri | Vi dico questo 

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha recentemente commentato la situazione relativa a Muharemovic Inter, lasciando i tifosi nerazzurri senza certezze. Le sue dichiarazioni forniscono un quadro aggiornato sulla possibile trattativa e sul futuro del giocatore, suscitando attenzione e riflessioni tra gli appassionati. Ecco i dettagli di quanto affermato da Carnevali, che ha creato un certo sconcerto tra gli sostenitori dell’Inter.

Inter News 24 Muharemovic Inter, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali gela i nerazzurri con le ultime dichiarazioni. Vediamole insieme. L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’annata dei neroverdi e delle possibili operazioni di mercato del club emiliano. Vediamo che cosa ha detto. L’ANNO DEL SASSUOLO – « Sicuramente il 2025 per noi è stato un anno buono, per il ritorno in Serie A e per aver dimostrato di essere ripartiti con quella che è sempre stata la nostra forza, con buoni risultati e buone partita. Abbiamo una bella classifica, l’obiettivo principale è rimanere in Serie A, ma manteniamo quella che è la nostra filosofia » SUL MERCATO – « Sappiamo anche che avremo richieste per giocatori importanti ma vogliamo mantenere la nostra squadra fino a fine stagione, per centrare il nostro obiettivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

