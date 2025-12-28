Il deputato Vaccari del Partito Democratico commenta le recenti dichiarazioni del presidente La Russa, ritenendo che il suo atteggiamento e le sue parole siano inappropriati per la posizione ricoperta. Vaccari invita La Russa a mantenere un comportamento più rispettoso e a evitare riferimenti storici che potrebbero alimentare tensioni politiche. La questione solleva ancora una volta il tema del ruolo istituzionale e del rispetto reciproco tra le forze politiche.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Il presidente La Russa insiste e per quello che dice e per come lo dice, si dimostra assolutamente inadeguato a ricoprire il ruolo di presidente del Senato e seconda carica dello Stato. Msi è la forma ‘normalizzata' di una storia indegna e celebrarne la ricorrenza della sua fondazione ha un significato preciso: dare un senso ad una nostalgia che appartiene solo a quelli con il braccio destro teso e la mano aperta, che un senso in democrazia non l'ha mai avuto. E diciamo al presidente La Russa di lasciare stare il Pci e i suoi esponenti che dialogarono in una democrazia parlamentare contro la quale l'Msi si oppose, perché figli di chi gridava e continua a gridare ‘Presente' ai raduni nostalgici". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Msi: Vaccari (Pd), 'La Russa lasci stare il Pci'

