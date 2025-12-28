Msi marciava verso il futuro l’Anpi contro La Russa per il video che commemora la nascita del Movimento Sociale | Vera apologia

L’ANPI critica duramente La Russa per un video che celebra la nascita del Movimento Sociale, definendolo una vera e propria apologia. La posizione esprime preoccupazione per la rappresentanza istituzionale di chi mostra vicinanza agli eredi dei repubblichini, ritenendo questa scelta inconcepibile e offensiva. La discussione riguarda il rispetto per la memoria storica e i valori democratici, evocando una riflessione sull’importanza di un’interpretazione consapevole del passato.

“È inconcepibile e offensivo che l a seconda carica dello Stato sia rappresentata da chi non si vergogna di ostentare una affettuosa vicinanza con gli eredi dei massacratori repubblichini. Sono uno sfregio a quella memoria e a quel sacrificio le parole di Ignazio La Russa che in un video ha commemorato la nascita del Msi con una vera e propria apologia, arrivando a dire che la fiamma tricolore del Msi è un simbolo d’amore”. Lo ha detto Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi, in merito a un videomessaggio postato nei giorni scorsi sui social dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, in cui ha ricordato la fondazione del Msi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

