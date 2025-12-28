**Msi | La Russa ' confermata ignoranza su storia dopoguerra vertici Pci a funerali Almirante' **

Il commento di La Russa sulla storia del Msi ha riacceso il dibattito pubblico. In occasione del 79° anniversario della nascita del Movimento Sociale Italiano, le sue parole sono state al centro di discussioni su eventi storici e figure politiche del dopoguerra. La vicenda evidenzia l’importanza di un’analisi accurata e rispettosa della memoria storica nel contesto attuale.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare coloro che si sono allarmati, sorpresi o persino sentiti 'disgustati' per un mio video di un minuto circa, caricato sui miei social e con cui ho ricordato, in maniera a mio avviso garbata, la nascita del Msi avvenuta 79 anni fa. Tutti mi hanno così confermato (oltre ad insistere erroneamente su inesistenti doveri costituzionali dei presidenti del Senato, che difatti da sempre restano iscritti a un Gruppo parlamentare) la loro voluta ignoranza sulla storia del dopoguerra, sul ruolo della destra politica e persino sulla circostanza che al funerale di Giorgio Almirante, trasmesso in diretta dalla Rai, parteciparono i vertici del Pci". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Msi: La Russa, 'confermata ignoranza su storia dopoguerra, vertici Pci a funerali Almirante'** Leggi anche: Destra di storia e di governo, dal Msi a FdI. La Russa: “Fin qui con Meloni miglior politico del dopoguerra” Leggi anche: La destra vuole appropriarsi di Pasolini, La Russa: “Msi non cacciò mai un omosessuale, il Pci sì” – Video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Russa ricorda la nascita del Msi, il Pd attacca: "Non fa i conti con il passato" - Il presidente del Senato ha ripercorso i passaggi che precedettero la nascita del Movimento sociale italiano, rievocando le intenzioni dei fondatori e il significato simbolico della fiamma tricolore. today.it

La fiamma simbolo d'amore. La Russa ricorda la nascita del Msi e il Pd si infuria - Il presidente del Senato ritorna sulle gesta di Giorgio Almirante in un video su Facebook, i Dem accusano: "Inimmaginabile una sfrontatezza simile" ... huffingtonpost.it

La fiamma che brucia ancora: il video di La Russa sul Msi riapre la memoria scomoda della destra - Nel giorno dell’anniversario della nascita del Movimento Sociale, il presidente del Senato esalta il simbolo di “continuità” e “resilienza”. lasicilia.it

A rendere ancora più grottesco il ribaltamento della realtà operato dall’ambasciata russa è il fatto che il nostro flash mob, da essa descritto come un “caso inquietante di vessazioni”, fosse in realtà un’iniziativa pacifica, trasparente e del tutto riconoscibile nei su facebook

I follower europei si adeguano: confermata la virata realista sulla Russia decisa all’ultimo vertice Ue, con un ritardo di centinaia di migliaia di morti, decine di città distrutte, centinaia di miliardi di euro sottratti a lavoratori e imprese del vecchio continente. Fino a x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.