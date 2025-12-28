Mozzarella panettoni e olio nel baule | oltre 100 chili di cibo sequestrato al confine di Chiasso prima di Natale
Prima di Natale, al confine di Chiasso, sono stati sequestrati oltre 100 chili di cibo, tra mozzarella, panettoni, olio e carne nascosti nel baule o sui furgoni di chi cercava di attraversare senza dichiararli. Questi controlli rientrano nelle operazioni di sicurezza e tutela della normativa alimentare, volte a garantire la legalità e la sicurezza dei prodotti in transito tra Italia e Svizzera.
