Mozzarella panettoni e olio nel baule | oltre 100 chili di cibo sequestrato al confine di Chiasso prima di Natale

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di Natale, al confine di Chiasso, sono stati sequestrati oltre 100 chili di cibo, tra mozzarella, panettoni, olio e carne nascosti nel baule o sui furgoni di chi cercava di attraversare senza dichiararli. Questi controlli rientrano nelle operazioni di sicurezza e tutela della normativa alimentare, volte a garantire la legalità e la sicurezza dei prodotti in transito tra Italia e Svizzera.

