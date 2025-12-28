Movida Sicura a Catania | controlli a tappeto interforze nel Weekend

Nel fine settimana di dicembre, Catania ha visto l’attuazione di controlli interforze nel centro storico, coordinati dalla Questura. Questa iniziativa rientra in un programma di movida sicura, volto a garantire la sicurezza pubblica durante i periodi di maggiore afflusso. Servizi di controllo mirati sono stati disposti con l’obiettivo di mantenere condizioni ordinarie e prevenire eventuali problematiche durante le attività serali.

Servizi Interforze per la Sicurezza del Centro Storico. Anche questo fine settimana di dicembre, la Questura di Catania ha coordinato un articolato servizio di controllo interforze, disposto con ordinanza del Questore e concordato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'obiettivo era garantire un sereno svolgimento della movida nelle aree più frequentate da cittadini e turisti, in particolare nei pressi di locali e luoghi di ritrovo del centro storico. Il dispositivo ha visto l'impiego di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito Italiano nell'operazione "Strade Sicure", con il supporto della Polizia Scientifica e del X Reparto Mobile, coordinati da un Ufficiale di pubblica sicurezza.

