Motociclismo L’Ad majora Cingoli ha premiato i suoi piccoli campioni

I giovani dell’Ad majora racing team di Cingoli si sono fatti valere ai campionati Fmi e Uisp. Il bilancio e la presentazione della prossima annata sono avvenuti nella festa al ristorante I ponti, con l’intervento, tra gli altri dei dirigenti della Asd Moscosi. Premiati Jonathan Leonori (Honda Crf 250, Expert Mx2) vincitore del campionato di categoria, Nicolò Tobaldi (Fantic 125) che come Leonori passerà all’Expert Mx2, dopo essersi fatto valere nell’Amatori 125 e nel Trofeo delle Regioni. Erik Helsani (Yamaha YZ 125) per infortunio ha saltato due gare dell’Uisp che lo vedeva in alta quota, ma potrà prendersi la rivincita effettuando qualche prova del tricolore Rider. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

