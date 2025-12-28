Mosca | Kiev minaccia lavoratori centrale

4.18 I dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia ricevono regolarmente minacce di morte dagli ucraini. Lo ha dichiarato all'agenzia russa Ria Novosti il direttore della centrale Yuriy Chernichuk. "Minacce di vario tipo vengono costantemente rivolte a vari dipendenti. Sono sottoposti a pressioni. Minacciano di vendicarsi quando,secondo le Forze Armate ucraine, arriveranno in città e l'impianto passerà sotto il loro controllo. Tutti coloro che attualmente lavorano nella struttura ricevono tali minacce",ha ribadito.

