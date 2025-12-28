Mosca | contrari a treguaprolunga guerra

Washington e Mosca concordano nel ritenere che un cessate il fuoco temporaneo non contribuirebbe a risolvere il conflitto, bensì a prolungarlo. Le due capitali mantengono posizioni ferme sulla prosecuzione delle operazioni militari, evidenziando differenze di approccio verso la gestione della crisi. La questione rimane centrale nel dibattito internazionale, con implicazioni significative per gli sviluppi futuri nella regione.

19.30 Washington e Mosca "condividono l'opinione" che un cessate il fuoco temporaneo "non farebbe che prolungare il conflitto".Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov dopo la telefonata tra Trump e Putin. "La fine delle ostilità in Ucraina è possibile se Kiev prenderà una decisione coraggiosa sul Donbass, in linea con gli accordi russo-americani, cioè la cessione dell'intera regione" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il Fatto di domani. Guerra Russia-Ucraina, uccisi due giornalisti nel Donetsk. Gli Usa colpiscono Mosca con le sanzioni sul settore energetico. Medio Oriente: Usa contrari ... - ZELENSKY CHIEDE ALL’UNIONE ARMI A LUNGO RAGGIO, LA CASA BIANCA COLPISCE IL SETTORE ENERGETICO DEL CREMLINO CON LE SANZIONI, PUTIN REPLICA: “ATTO OSTILE”. ilfattoquotidiano.it

Trump sanziona il petrolio russo. Mosca: «Atto di guerra» - Frustrato nei confronti di Vladimir Putin, il presidente Usa Donald Trump ha annunciato quelle che ha definito «enormi» sanzioni contro il settore petrolifero russo, nella speranza di costringere ... unionesarda.it

Molti in Ucraina interpretano le intenzioni dell’asse Miami - Mosca per come le descrive Serhyi Koshman (testo sotto): “Putin non è contrario al fatto che, tramite le persone di Trump, gli venga consegnato in Ucraina ciò che comunque ha già intenzione di conq facebook