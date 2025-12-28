Mosca minaccia l’Ue Schiera in Bielorussia nuovi missili balistici
Mosca accusa l’Occidente di prepararsi alla guerra e sottolinea con determinazione le proprie intenzioni pacifiche, ma in concreto aumenta le sue capacità di aggressione militare: le immagini satellitari analizzate da 007 e ricercatori Usa infatti sembrano dimostrare che il Cremlino stia posizionando nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un’ex base aerea nella Bielorussia orientale. Uno sviluppo inquietante che potrebbe rafforzare la capacità della Russia di attaccare in tutta Europa. Lo scorso agosto il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato l’avvio della produzione dei nuovi missili ipersonici e ribadito i suoi piani di schierarli in Bielorussia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
