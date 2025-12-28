A distanza di poche ore dall'incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump in Florida previsto nella giornata di oggi, 28 dicembre, per discutere il piano di pace in Ucraina, e dalla videochiamata del presidente ucraino con i leader europei, Mosca intensifica lo scontro, questa volta puntando il. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Mosca minaccia l'Europa: "Risposta schiacciante se ci attacca". E schiera missili ipersonici in Bielorussia

Leggi anche: Mosca minaccia l’Ue. Schiera in Bielorussia nuovi missili balistici

Leggi anche: Trump-Zelensky: è il giorno dell’incontro. Lo scenario e le aspettative di Kiev. La minaccia di Lavrov: “Risposta schiacciante se Europa ci attacca”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Guerra Ucraina Russia, Zelensky al Consiglio Ue: Senza aiuti non ci restano difese; Intelligence Usa: Putin vuole conquistare tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027 - Dmitriev: “Costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner”; Missili in Bielorussia, l’ombra lunga di Mosca sull’Europa; Da Benetton a Unicredit: quali sono le aziende italiane in Russia che Meloni vuole proteggere al Consiglio Ue.

Mosca minaccia l'Europa: "Risposta schiacciante se ci attacca". E schiera missili ipersonici in Bielorussia - Il Cremlino affida al ministro degli Esteri russo Lavrov un ultimatum che scuote le trattative per arrivare alla fine della guerra in Ucraina ... today.it

Trump-Zelensky: è il giorno dell’incontro. Lo scenario e le aspettative di Kiev. La minaccia di Lavrov: “Risposta schiacciante se Europa ci attacca” - È stato anticipato alle 19 ore italiane (le 13 in Florida) il bilaterale di Ma- quotidiano.net