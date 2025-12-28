morto in moto ci saranno altri accertamenti

La Procura di Ascoli ha disposto accertamenti in sede di incidente probatorio per la ricostruzione cinematica dell’incidente stradale in cui il 25 ottobre scorso è morto Mattia Martoni mentre, in sella alla sua moto, si stava dirigendo a Rotella a casa dei nonni. Per l’accaduto la magistratura ha indagato per l’ipotesi di reato di omicidio stradale il 63enne di Rotella che quella mattina era alla guida del furgone contro il quale è finito il povero Mattia, perdendo la vita sul colpo. Nei giorni successivi l’incidente mortale la magistratura ha fatto svolgere la ricognizione cadaverica al medico legale dell’Ast di Ascoli Massimo Senati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

