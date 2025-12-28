Morto in cella a Sulmona un detenuto legato alla rete di Messina Denaro

Un detenuto di 50 anni, collegato alla rete di Messina Denaro, è stato trovato morto nella sua cella presso il carcere di Sulmona la sera del 24 dicembre. La notizia è stata confermata dalle autorità penitenziarie, che stanno valutando le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli.

