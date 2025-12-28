Morto Evandro Fetoni colonna del comitato festeggiamenti di Montefiascone

Montefiascone piange la perdita di Evandro Fetoni, figura fondamentale del Comitato festeggiamenti di primo Maggio le Mosse. La sua presenza ha segnato profondamente la comunità, lasciando un ricordo di dedizione e impegno. La città si unisce al dolore della famiglia e degli amici in questo momento di lutto.

Lutto a Montefiascone per la scomparsa di Evandro Fetoni, colonna della comunità locale e volto storico del Comitato festeggiamenti primo Maggio le Mosse. L'uomo si è spento all'età di 76 anni presso l'ospedale santa Rosa di Viterbo nella mattinata del 27 dicembre, lasciando un grande vuoto tra i.

