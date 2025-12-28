Morto Edoardo Conti il 31enne travolto da una valanga sulla Marmolada | era stato estratto da un crepaccio

È deceduto Edoardo Conti, il freerider romano di 31 anni coinvolto in un incidente sulla Marmolada il 27 dicembre. Travolto da una valanga e successivamente estratto da un crepaccio, l’uomo non è riuscito a sopravvivere. La tragedia evidenzia i rischi legati alle attività in ambienti montani e la necessità di attenzione e prudenza nelle escursioni in alta quota.

Non ce l'ha fatta il freerider romano di 31 anni, travolto da una valanga e poi precipitato in un crepaccio sulla Marmolada nella giornata di ieri, 27 dicembre. L'uomo, Edoardo Conti, è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stato trasportato in condizioni critiche dopo essere stato estratto.

