Morto Attilio Damiani motociclismo in lutto | il mondo della velocità saluta l’Aquila valtellinese

L’Aquila valtellinese ha preso il volo. L’ultimo. Ieri pomeriggio c’è stato a Sondrio il saluto ad Attilio Damiani, considerato a ragione uno dei piloti valtellinesi più forte di tutti i tempi insieme al fuoriclasse tiranese Omobono Tenni, che è scomparso all’età di 89 anni nel capoluogo di provincia valtellinese. Il campione. Attilio Damiani è stato un grandissimo specialista delle cronoscalate motociclistiche, uno dei più grandi in assoluto, e dominò la scena tra il 1959 e il 1963, vincendo 5 titoli tricolori e superando, in diverse occasioni, anche il più forte motociclista italiano di tutti i tempi: il mitico Giacomo Agostini che, fin dalle prime sue gare, appariva come un predestinato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

