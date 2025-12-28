morto a 69 anni stefano tondi ex primario di cardiologia a baggiovara

È scomparso a 69 anni Stefano Tondi, ex primario di Cardiologia presso l'ospedale di Baggiovara. Figura stimata nel settore medico modenese, Tondi lascia un ricordo professionale e personale importante. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità sanitaria locale.

Lutto nella medicina modenese: all'età di sessantanove anni è venuto a mancare Stefano Tondi, già direttore di cardiologia all'ospedale di Baggiovara. Il medico è deceduto in casa, dove da tempo era bloccato a causa delle gravi conseguenze fisiche riportate in una caduta accidentale.Nel settembre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

