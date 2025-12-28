A Santa Maria di Castellabate è stato presentato un nuovo software avanzato, sviluppato dalla Fondazione Polito, per l’analisi delle morti improvvise legate allo sport. Questo strumento di ultima generazione mira a migliorare la comprensione di questi eventi, offrendo dati accurati e approfondimenti utili per la prevenzione e la ricerca nel settore.

A Santa Maria di Castellabate arriva un nuovo e importante software ad elevata tecnologia per lo studio delle morti improvvise, firmato Fondazione Polito. Ebbene sì, la nota Fondazione Fioravante Polito in Campania fa sul serio e il Presidente Davide Polito (con il suo staff) si conferma assai attivo e dinamico sul territorio nazionale. In sintesi, la Fondazione Polito, nello studio di Santa Maria di Castellabate (Salerno) diretto dal Dott. Roberto Viceconti, offre un servizio d’avanguardia dedicato alle morti improvvise. Andiamo per ordine e scopriamo di più. FONDAZIONE POLITO: UN PROGETTO ASSAI INNOVATIVO A SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SALERNO). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Morti improvvise sport 2026: ecco un software all’avanguardia

Leggi anche: Attacco violentissimo in corso. Esplosioni improvvise, morti e feriti

Leggi anche: Trentasette morti nelle alluvioni improvvise a Safi, in Marocco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Da Sport e Salute 344,4 mln, più soldi a Tennis, Equitazione, Volley e Nuoto.

Sport e morti improvvise giovanili. Con piccoli accorgimenti si possono prevenire - Allenamenti misurati nei mesi più caldi dell'anno, persone preparate a reagire in fretta e facile accesso al defibrillatore. quotidianosanita.it

Sportivi e morti improvvise. In larga parte è colpa delle ‘cardiopatie silenti’ - Se ne è parlato ieri al Senato in un Convegno promosso dall’Associazione ... quotidianosanita.it

Droghe e malori, Tirelli 'scopre' la relazione con le morti improvvise: «Durante il lockdown molti giovani hanno cominciato a fare uso di sostanze» - Morti improvvise, violenze, comportamenti estremi: un nuovo studio lega l'esplosione delle droghe sintetiche all'aumento del fenomeno tra i giovani. ilgazzettino.it

MORTI IMPROVVISE () Qualche giorno fa sono (felicemente) incappato sul profilo di Alessandro Vitale, tra scienza e coscienza (da allora seguo e consiglio) e ho trovato alcuni post molto interessanti. In uno si parlava della mortalità mensile in Italia (in netto - facebook.com facebook