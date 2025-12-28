La morte di Paolo Mendico ha suscitato molte domande sulla gestione della sua sicurezza scolastica. Gli ispettori hanno evidenziato come, secondo le loro indagini, la scuola abbia minimizzato le segnalazioni e non abbia adottato misure adeguate per proteggere il ragazzo. Questa vicenda solleva riflessioni sulla responsabilità delle istituzioni educative e sulla tutela degli studenti, evidenziando la necessità di un'attenzione più rigorosa e trasparente.

"Perché non hanno difeso mio figlio? Perché non hanno protetto mio figlio a scuola? Perché venivano prese sotto gamba tutte le cose che mio figlio diceva a scuola?". L'accusa del padre di Paolo Mendico, 14 anni, che si è suicidato nella sua cameretta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte di Paolo Mendico,"gli ispettori: "La scuola ha mentito"

Leggi anche: Morte di Paolo Mendico, gli ispettori del ministero contestano “bugie e omissioni” alla scuola: “Non ha fatto valutazioni approfondite sui comportamenti aggressivi”

Leggi anche: Paolo Mendico suicida a 14 anni, per gli ispettori del Mim “la scuola non ha rispettato il protocollo antibullismo”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La verità degli ispettori sul suicidio di Paolo Mendico: “La scuola ha mentito”; Suicidio di Paolo Mendico, gli ispettori ministeriali: Si poteva e doveva fare di più, la scuola non ha attivato il protocollo antibullismo. Avviati procedimenti disciplinari; Paolo Mendico, che si è tolto la vita a 14 anni, poteva esser salvato. La relazione impietosa degli ispettori del ministero: «La scuola poteva fare di più; Hanno mentito. Suicidio Paolo Mendico, spunta la verità shock: cosa hanno scoperto.

Morte di Paolo Mendico, gli ispettori del ministero contestano “bugie e omissioni” alla scuola: “Non ha fatto valutazioni approfondite sui comportamenti aggressivi” - Gli ispettori contestano bugie e omissioni all'istituto Pacinotti: "Non ha valutato i comportamenti aggressivi in classe" ... ilfattoquotidiano.it