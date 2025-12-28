Morte di Paolo Mendico gli ispettori | La scuola ha mentito
La morte di Paolo Mendico ha suscitato molte domande sulla gestione della sua sicurezza scolastica. Gli ispettori hanno evidenziato come, secondo le loro indagini, la scuola abbia minimizzato le segnalazioni e non abbia adottato misure adeguate per proteggere il ragazzo. Questa vicenda solleva riflessioni sulla responsabilità delle istituzioni educative e sulla tutela degli studenti, evidenziando la necessità di un'attenzione più rigorosa e trasparente.
"Perché non hanno difeso mio figlio? Perché non hanno protetto mio figlio a scuola? Perché venivano prese sotto gamba tutte le cose che mio figlio diceva a scuola?". L'accusa del padre di Paolo Mendico, 14 anni, che si è suicidato nella sua cameretta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
