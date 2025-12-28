Morte di Leonardo Lamma | chiesto il processo per comandante vigili dirigenti Acea e funzionario del Comune

A quasi quattro anni dalla tragica morte di Leonardo Lamma, avvenuta il 7 aprile 2022, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il comandante della polizia locale, dirigenti di Acea e un funzionario del Comune. Lamma, che aveva perso il controllo della moto, è deceduto dopo l’incidente in corso Francia. La vicenda solleva ancora questioni sulla gestione e le responsabilità legate all’incidente.

A quasi quattro anni dalla morte di Leonardo Lamma, il ragazzo che ha perso la vita il 7 aprile 2022 andando a sbattere contro lo spartitraffico di corso Francia dopo aver perso il controllo della moto, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per la comandante della polizia locale del gruppo.

Leonardo Lamma, cinque indagati. La mamma: “Un passo decisivo: è morto per il dosso” - "Quel tragico pomeriggio pensavo di trovarlo con una gamba o un braccio rotto. fanpage.it

Morte di Leonardo Lamma, chiuse le indagini: cinque indagati per omicidio stradale - Il 19enne morì nel 2022 su Corso Francia A tre anni e mezzo dalla morte di Leonardo Lamma, e dopo tre ... rainews.it

