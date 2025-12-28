Morte di Brigitte Bardot chi è Nicolas-Jacques Charrier il figlio invisibile che la diva definì un tumore che si è nutrito di me
Brigitte Bardot e Nicolas-Jacques Charrier erano legati da un rapporto complesso e difficile. Nato nel 1960, il loro legame fu segnato da tensioni e incomprensioni, culminate nella descrizione della diva come un “tumore” che si è nutrito di lei. La storia del figlio “invisibile” riflette le difficoltà di una maternità vissuta come un’esperienza non desiderata, evidenziando le tensioni di una relazione mai pienamente armoniosa.
Il rapporto teso di una madre che non sentiva la maternità o che l'ha trovata "nel momento sbagliato" della sua vita. Una gravidanza indesiderata, portata avanti in un periodo in cui l'aborto era illegale, e da cui nascerà Nicolas-Jacques Charrier, unico figlio della diva che le farà querela per vio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
