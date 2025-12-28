Morte di Brigitte Bardot Addio alla diva dal grande cuore | dedicò la vita a proteggere gli animali

Oggi ricordiamo Brigitte Bardot, celebre attrice e figura impegnata nella tutela degli animali. Dopo il ritiro dalle scene, ha dedicato oltre 50 anni alla sensibilizzazione e alla protezione degli esseri viventi, lasciando un’impronta significativa nel mondo della tutela animale. La sua dedizione e il suo esempio continueranno a ispirare chi si impegna ogni giorno per una causa fondamentale.

