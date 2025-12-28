Morta Brigitte Bardot l' omaggio della Rai per la grande attrice | i film in onda oggi

In occasione della scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta a 91 anni, la Rai dedica la programmazione di oggi, domenica 28 dicembre, alla celebre attrice francese. Sono in onda due dei suoi film più rappresentativi, offrendo agli spettatori l'opportunità di ricordare e apprezzare il suo contributo al cinema. Un omaggio semplice e rispettoso a una figura che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della settima arte.

Per rendere omaggio a Brigitte Bardot, grande attrice francese scomparsa a 91 anni, la Rai propone oggi, domenica 28 dicembre, due film che l'hanno visto protagonista. Alle 15.30, in particolare, Rai 3 propone il film firmato da Roger Vadim nel 1961 "A briglia sciolta" con Brigitte Bardot, Michel.

Brigitte Bardot è morta - La sensazione è che l'ultima parte della sua vita l'abbia vissuta come voleva nel suo ... repubblica.it

Morta Brigitte Bardot, Francia in lutto: icona del cinema, aveva 91 anni - Nata a Parigi nel 1934, aveva gravi problemi di salute ed era stata ricoverata in ospedale lo scorso ottobre: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

È morta Brigitte Bardot La celebre diva francese aveva 91 anni. - facebook.com facebook

Morta Brigitte Bardot, icona del cinema francese ilsole24ore.com/art/morta-brig… x.com

