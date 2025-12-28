Morta Brigitte Bardot | la malattia i ricoveri e l' ultimo messaggio pubblico

Oggi, 28 dicembre, si è diffusa la notizia della morte di Brigitte Bardot, annunciata dalla sua Fondazione. La celebre attrice, nota per il suo contributo al cinema e alla cultura, aveva affrontato nel tempo alcuni problemi di salute che l’avevano portata a diversi ricoveri. Di seguito, riportiamo i dettagli sulla sua malattia, gli ultimi interventi pubblici e il ricordo che lascia.

La notizia della scomparsa di Brigitte Bardot è arrivata oggi, domenica 28 dicembre, attraverso un comunicato della sua Fondazione. Il decesso dell'attrice 91enne è avvenuto nella sua celebre residenza La Madrague, a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, alla fine di un anno segnato da molti problemi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Morta Brigitte Bardot: la malattia, i ricoveri e l'ultimo messaggio pubblico Leggi anche: Addio a B.B., morta a 91 anni: dal rapporto turbolento con il figlio alla famosa canzone “Brigitte Bardot Bardot” Leggi anche: Brigitte Bardot ricoverata e operata per una “grave malattia” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Addio a Brigitte Bardot, icona anticonformista del cinema francese; Sinner, la vacanza di Natale sulla neve insieme a Laila Hasanovic: relax e selfie sugli sci; Brigitte Bardot, addio all'icona del cinema francese; Il mondo della musica piange Chris Rea. Il cantante britannico è morto a 74 anni. Brigitte Bardot, la «grave malattia», l'intervento chirurgico, i due ricoveri, le fake news - La sua Fondazione, nel dare la triste notizia, non ha reso noto né la causa del decesso, né quando o dove ... ilgazzettino.it

Brigitte Bardot, come è morta: la «grave malattia», l'intervento chirurgico, i due ricoveri, le fake news - La sua Fondazione, nel dare la triste notizia, non ha reso noto né la causa del decesso, né quando o dove ... msn.com

Brigitte Bardot, com’è morta: “grave malattia”/ Le condizioni “preoccupanti” dopo l’intervento d’urgenza - Brigitte Bardot, com'è morta l'attrice: la "grave malattia", i ricoveri e le condizioni "preoccupanti" dopo l'intervento d'urgenza a cui era stata sottoposta ... ilsussidiario.net

Brigitte Bardot è morta all'età di 91 anni. La sua Fondazione, nel dare la triste notizia, non ha reso noto né la causa del decesso, né quando o dove questo è avvenuto. Quello che sappiamo, però, è che da tempo la leggendaria attrice francese lottava con gravi - facebook.com facebook

Morta Brigitte Bardot. Macron: “Piangiamo la leggenda del secolo” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.