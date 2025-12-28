Morta Brigitte Bardot il mito del cinema ci lascia a 91 anni

La scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta all’età di 91 anni, segna la fine di un’epoca nel cinema e nella cultura francese. Icona di bellezza e stile, Bardot ha lasciato un’impronta duratura nel panorama artistico internazionale. La sua figura rappresenta un simbolo di eleganza e libertà, apprezzato e ricordato ancora oggi da generazioni di appassionati.

È stata il mito nazionale francese, l'unico che di questi tempi metterebbe d'accordo tutte le rissose anime della nazione: Brigitte Bardot, per tutti semplicemente B.B., è morta all'età di 91 anni. Ad ottobre era stata ricoverata nell'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, non lontano dalla sua villa La Mandrague a Saint Tropez. Aveva gravi problemi di salute e aveva subito "un intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia". Risale a oltre 50 anni fa la sua ultima apparizione come attrice e sex symbol e la diva non ha mai avuto un ripensamento: cinema, spettacolo, notorietà e paparazzi non facevano più per lei, anzi non sono mai stati compagni felici della sua vita da donna pubblica.

