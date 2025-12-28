Morta Brigitte Bardot | i messaggi di addio dai volti della politica

La scomparsa di Brigitte Bardot ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di figure politiche e pubbliche. Da Emmanuel Macron a vari attori e politici, sono giunti attestati di stima e ricordo per la celebre diva del cinema. Questo articolo raccoglie i principali messaggi di addio espressi dai protagonisti del mondo pubblico.

Dal presidente della Francia Emmanuel Macron ad innumerevoli attori e politici, sono arrivati molteplici messaggi di cordoglio per la diva del cinema.

Brigitte Bardot morta a 91 anni, addio alla leggendaria attrice francese - L’annuncio è stato diffuso dalla Fondazione dedicata a una delle figure più iconiche del cinema e della cultura del Novecento ... sportal.it

È morta Brigitte Bardot, icona di bellezza e libertà. Aveva 91 anni - Macron: "Una vita di libertà, piangiamo una leggenda del secolo". msn.com

Brigitte Bardot morta, i 4 matrimoni e gli amori folli: da Vadim (che conobbe a 15 anni) a Sachs (che le lanciò 10mila rose da un aereo privato) - facebook.com facebook

Morta Brigitte Bardot. Macron: “Piangiamo la leggenda del secolo” x.com

