Morta Brigitte Bardot | i messaggi di addio dai volti della politica

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Brigitte Bardot ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di figure politiche e pubbliche. Da Emmanuel Macron a vari attori e politici, sono giunti attestati di stima e ricordo per la celebre diva del cinema. Questo articolo raccoglie i principali messaggi di addio espressi dai protagonisti del mondo pubblico.

Dal presidente della Francia Emmanuel Macron ad innumerevoli attori e politici, sono arrivati molteplici messaggi di cordoglio per la diva del cinema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

morta brigitte bardot i messaggi di addio dai volti della politica

© Ildifforme.it - Morta Brigitte Bardot: i messaggi di addio dai volti della politica

Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, morta in Francia l’icona del cinema

Leggi anche: È morta Brigitte Bardot: addio all’icona del cinema e attivista per gli animali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Morta Brigitte Bardot, l’attrice leggenda dello schermo francese aveva 91 anni; Perry Bamonte, morto lo storico chitarrista dei The Cure; Annunciata la morte di Denis Kapustin, capo dei volontari russi; Sinner, la vacanza di Natale sulla neve insieme a Laila Hasanovic: relax e selfie sugli sci.

morta brigitte bardot messaggiÈ morta Brigitte Bardot, icona del cinema internazionale - L’annuncio della scomparsa è arrivato dalla Fondazione Brigitte Bardot, che in una nota ha comunicato la ... rainews.it

morta brigitte bardot messaggiBrigitte Bardot morta a 91 anni, addio alla leggendaria attrice francese - L’annuncio è stato diffuso dalla Fondazione dedicata a una delle figure più iconiche del cinema e della cultura del Novecento ... sportal.it

morta brigitte bardot messaggiÈ morta Brigitte Bardot, icona di bellezza e libertà. Aveva 91 anni - Macron: "Una vita di libertà, piangiamo una leggenda del secolo". msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.