Martedì 23 dicembre all’interno del distaccamento dei volontari dei vigili del fuoco ’Simone Messina’ in località Tre Fasci, Selve di Monzuno, è stata celebrata la ricorrenza del diciannovesimo anniversario della strage di San Benedetto del Querceto, frazione di Monterenzio (quando una fuga di gas distrusse una palazzina uccidendo cinque persone), in particolare il ricordo della comunità di Monzuno per il concittadino vigile del fuoco volontario Simone Messina e tutte le vittime di quella tragica ricorrenza. È stata celebrata una messa commemorativa. "Ci teniamo molto alla cerimonia per ricordare Simone Messina – ha spiegato il sindaco di Monzuno, Bruno Pasquini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morì nell’esplosione, l’omaggio al pompiere

Leggi anche: Morì a 10 anni nell'esplosione del camper, pm chiede il processo del papà per omicidio colposo

Leggi anche: Morì a 10 anni nell'esplosione del camper, pm chiede il processo del papà per omicidio colposo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’installazione luminosa in piazza Renato Simoni a Verona è stata accesa in memoria dei tre carabinieri deceduti nell’esplosione del casolare nel Veronese - facebook.com facebook

I russi prendono Siversk nell'est ucraino. Nuova esplosione a Mosca, dove morì Sarvarov x.com