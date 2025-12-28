Morgese e Bandini DC | Gatti e lavori pubblici in via Faentina chieste misure di tutela

La Democrazia Cristiana di Ravenna ha segnalato la presenza di una colonia felina stabile in via Faentina, vicino al cantiere per la nuova isola ecologica, nei pressi del cavalcaferrovia. Si richiedono misure di tutela per gli animali, considerando l’importanza di garantire il benessere degli animali e la corretta gestione delle attività di cantiere. La questione evidenzia la necessità di interventi condivisi per conciliare lavori pubblici e tutela animale.

La Democrazia Cristiana della provincia di Ravenna segnala all'attenzione dell'opinione pubblica e degli enti competenti la presenza di una colonia felina stabile nell'area interessata dai lavori per la realizzazione della nuova isola ecologica in via Faentina, nei pressi del cavalcaferrovia.

