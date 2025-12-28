Monticello, aria di distacco. Possibile un referendum.

AMIATA Torna al centro dell’attenzione il tema dell’appartenenza territoriale di Monticello Amiata e, più in generale, dell’assetto istituzionale dei Comuni dell’area amiatina. Una questione che affonda le sue radici nel 2015, quando il Comune di Cinigiano deliberò l’uscita dall’ Unione dei Comuni Amiatini, decisione divenuta operativa dal 1° gennaio 2016. All’epoca, l’allora sindaca di Cinigiano, Romina Sani, motivò la scelta sottolineando come le unioni tra enti locali richiedano basi comuni solide – storiche, sociali e territoriali – e debbano produrre benefici concreti per i cittadini. Una posizione che non trovò però piena condivisione tra i residenti di Monticello Amiata, frazione che già nel nome e nella propria identità si riconosce fortemente come parte integrante del territorio amiatino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

